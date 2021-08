Slotcall: De verzekeraars stralen, waarvan één in het bijzonder

Bijna de hele dag wist de AEX (-0,1%) in het groen te koersen, maar op het moment dat telt, vijf minuutjes na half zes, noteert de Nederlandse hoofdindex onder de slotkoers van gisteren. Betekent overigens niet dat er plussers waren, want zeker bij de verzekeraars was er reden voor een vreugdedansje.

NN Group (+2,7%) en ASR (+1,2%) deden het vandaag namelijk uitstekend, maar dat staat in het niet bij de knalgroene koers van Aegon (+7,3%) dat vandaag met verrassend goede cijfers kwam. Zelfs de meest optimistische taxaties wist de verzekeraar te overtreffen. Aegon is onder leiding van CEO Lard Friese bezig aan een sterke turnaround, concludeert Niels Koerts. Hij geeft een klein college boekhouden om te laten zien waar de bijna €2 miljard extra nettoresultaat vandaan komt.

China kondigt regulering aan

Welk aandeel er vandaag minder lekker voor stond was Prosus (-0,3%). Uit een nieuw vijfjarenplan dat vannacht gepresenteerd werd, kondigde China aan meer in te gaan zetten op regulering. De regulering zal worden aangescherpt in sectoren variërend van voeding en medicijnen tot big data en kunstmatige intelligentie. Naar aanleiding van dit nieuws daalde techgigant Tencent, waar Prosus aandeelhouder is, en het als gevolg daarvan daalde ook Prosus. Afijn, u weet inmiddels hoe dat gaat.

“Onderliggend draaien deze bedrijven prima, maar als Beijing ieder moment een nieuwe maatregel kan afkondigen of beschuldigingen kan uiten, zoals de afgelopen tijd een aantal keer gebeurde, wordt het erg lastig om het risico in te schatten”, schrijft marketwatcher Arend Jan Kamp over de Chinese techaandelen in zijn column. “Laat staan als de Chinese regering deze bedrijven te groot, te machtig en te megalomaan gaat vinden.”

Amerikaanse cijfers

Er kwamen vandaag ook nog interessante cijfers vanaf de andere kant van de plas. In de Verenigde Staten was deze week het aantal nieuwe aanvragen voor een werkloosheidsuitkering precies zoals voorspeld: 375.000. Dit betekent een kleine verbetering ten opzichte van vorige week, toen waren dit er nog 12.000 meer.

De Amerikaanse producentenprijzen zijn in juli wel harder gestegen dan verwacht. Door economen was rekening gehouden met een stijging van 0,6% op maandbasis, maar dit is 1% geworden. Dit is de belangrijkste reden waarom de AEX zijn dagwinst moest prijsgeven.

Euronav

De cijfers die Euronav (-2,9%) presenteerde zijn ietwat teleurstellend. Dit heeft voornamelijk van doen met het feit dat het verwachte herstel van de vrachttarieven nog niet van de grond gekomen is. “Er is nog geen gezond evenwicht tussen vraag en aanbod van olietankers. En dat vertaalt zich naar hardnekkig lage dagtarieven. Zo laag, dat Euronav opnieuw rode cijfers moest rapporteren”, schrijft IEX-analist Martin Crum erover.

De sector waarin het bedrijf opereert is uiterst cyclisch. Extreme toppen en diepe dalen wisselen elkaar in rap tempo af. Het degelijk gefinancierde Euronav speelt daar echter slim op in. “Euronav benut dalperiodes geregeld om overnames te doen, dan wel koopcontracten (nieuwe olietankers) van minder degelijk gefinancierde concurrenten over te nemen tegen een zacht prijsje”, legt Crum in zijn hieronder te vinden analyse uit.

Uitstekende cijfers Uber

Uber (-1,1%) heeft een uitmuntend setje kwartaalcijfers afgeleverd. De maaltijdbezorgdivisie pluste 85% ten opzichte van vorig jaar. Ook is volgens aandelenanalist Paul Weeteling een overtuigend herstel zijn bij de Mobility-divisie, waar het aantal boekingen met 185% toenam op jaarbasis. Door de snelgroeiende vraag is er een tekort aan chauffeurs ontstaan in grote steden. Uber meent dat dit tijdelijk is en het bedrijf snel veel oud-chauffeurs terug aan boord kan halen.

Daarnaast zijn er zaken die op het eerste oog minder gunstig lijken. Zo is de aangepaste ebitda flink verslechterd tot -$509 miljoen. “Dit komt doordat tijdelijk meer kosten werden gemaakt voor het on-boarden van nieuwe chauffeurs en het terughalen van oude om in de plotselinge vraagstijging te kunnen voorzien”, schrijft Weeteling. Ook is het risicoprofiel op korte termijn verhoogd door de overname van Transplace, dat een sterke positie heeft op het gebied van software voor supply chain management. Hoe dat van pas kan komen leest u in Weetelings analyse hieronder.

Uber: digitalisering vraag naar mobiliteit is pas net begonnen #UberTechnologies https://t.co/wrEMoPFq9Z — IEX Beleggersdesk (@Beleggersdesk) August 12, 2021

Brede markt

De AEX (-0,1%) presteerde vandaag minder goed dan de andere Europese indices. In Frankrijk (+0,4%) en Duitsland (+0,8%) vonden de indices wél hun weg naar het groen.

De CBOE VIX-index (volatiliteit) daalde met 2,4% tot 15,7 punten.

De Amerikaanse indices verschillen: S&P 500 (+0,0%), Dow Jones (-0,3%) en de Nasdaq (+0,2%).

De euro daalt een kleine 0,1% en noteert nu 1,173 ten opzichte van de Amerikaanse dollar.

Goud (+0,0%) blijft liggen waar zilver (-1,3%) daalt.

Olie: WTI (-0,5%) en Brent (-0,4%).

Bitcoin daalt 4,4%.

Rentes

Rust in renteland. Althans, in Nederland. De Nederlandse tienjaarsrente blijft liggen op -0,34%.

Het Damrak:

NN Group (+2,7%) maakte voorbeurs bekend dat het in 1H21 meer kapitaal gegenereerd heeft dan voorzien en de nettowinst meer dan verdubbeld is. Dit komt door goede prestaties bij de Nederlandse schadeverzekeringen, de Europese verzekeringen en de bank.

(+2,7%) maakte voorbeurs bekend dat het in 1H21 meer kapitaal gegenereerd heeft dan voorzien en de nettowinst meer dan verdubbeld is. Dit komt door goede prestaties bij de Nederlandse schadeverzekeringen, de Europese verzekeringen en de bank. Zowel KBC Securities als Kepler Cheuvreux hebben hun koersdoelen voor Ahold Delhaize (+2%) opgeschroefd. Respectievelijk gingen de koersdoelen van €28,50 en €27 naar €30,50 en €30,85. Beide met behoud van een koopadvies. Ook Berenberg krikte het koersdoel voor de supermarktketen met een eurootje op tot €25. Hier gaat echter een houd-advies mee gepaard.

(+2%) opgeschroefd. Respectievelijk gingen de koersdoelen van €28,50 en €27 naar €30,50 en €30,85. Beide met behoud van een koopadvies. Ook Berenberg krikte het koersdoel voor de supermarktketen met een eurootje op tot €25. Hier gaat echter een houd-advies mee gepaard. ABN Amro (-0,1%) kreeg een stortvloed aan koersdoelwijzigingen over zich heen. Stuk voor stuk werden de koersdoelen verhoogd, maar qua adviezen kan het niet verder uiteen lopen. Verkoop-, houd- én koopadviezen, ze komen allemaal aan bod. Scroll naar onderen om te zien welke bank wat adviseert.

(-0,1%) kreeg een stortvloed aan koersdoelwijzigingen over zich heen. Stuk voor stuk werden de koersdoelen verhoogd, maar qua adviezen kan het niet verder uiteen lopen. Verkoop-, houd- én koopadviezen, ze komen allemaal aan bod. Scroll naar onderen om te zien welke bank wat adviseert. David Buck zal per 30 september terugtreden als commisaris van CM.com (+0,7%). Hij wordt CEO van Peridot Group, een bedrijf dat eigendom is van Blackstone.

