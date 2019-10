'Netto-instroom positief bij Van Lanschot'

Gepubliceerd op | Views: 568

AMSTERDAM (AFN) - Vermogensbeheerder Van Lanschot Kempen kende afgelopen kwartaal een netto-instroom van vermogen op het vlak van producten met een hogere marge. Volgens analisten van ING is dat goed nieuws.

Van Lanschot Kempen zei verder een toename van 10 tot 12 procent te verwachten van zijn zogeheten risk weighted assets, die van belang zijn bij het vaststellen van de benodigde kapitaalbuffers. De marktvorsers van ING stellen dat ze zich hier geen zorgen over maken. De kapitaalpositie van de vermogensbeheerder is immers sterk.

Over de gehele linie is het oordeel van ING over het kwartaalbericht van Van Lanschot Kempen "neutraal". Het advies blijft gehandhaafd op buy, met een koersdoel van 22 euro. Het aandeel Van Lanschot Kempen noteerde donderdag na een klein uur handelen 0,5 procent hoger op 20,45 euro.