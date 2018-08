Casino in min na niet aanleveren cijfers

Gepubliceerd op | Views: 402

PARIJS (AFN/BLOOMBERG) - De Franse supermarktketen Casino is op de beurs in Parijs stevig onderuit gegaan. Dat kwam onder meer omdat een dochter financiële documenten niet op tijd had ingediend. Volgens Casino kwam dat door een ,,administratieve vertraging''.

Een woordvoerder van Casino heeft gezegd dat de cijfers van Casino Finance zaterdag alsnog worden ingediend. Volgende week zijn ze dan openbaar beschikbaar. De zegsman benadrukte verder dat de cijfers van Casino Finance wel in de halfjaarcijfers van Casino Group waren opgenomen en dat er geen reden was voor ,,een dergelijke reactie''.

Het aandeel stond eerder op de dag ook al in de min. Volgens kenners kwam dat door de economische situatie in voor Casino belangrijke opkomende economieën.

Nadat berichten over de ontbrekende documenten naar buiten kwamen, zakte dook het aandeel tot ruim 15 procent in het rood. De handel werd door de dip enige tijd stilgelegd. Even na 16.45 uur stond Casino nog altijd ruim 10 procent lager.