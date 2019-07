Chinese industrie krimpt minder hard

Gepubliceerd op | Views: 684 | Onderwerpen: China

PEKING (AFN) - De bedrijvigheid in de Chinese industrie is in juli iets minder sterk gedaald dan een maand eerder. Dat blijkt uit cijfers die de Chinese overheid publiceerde.

De inkoopmanagersindex ging naar 49,7 van 49,4 in juni. Een stand van 50 of meer wijst op groei, daaronder op krimp. Economen hadden in doorsnee op een niveau van 49,6 gerekend.

In de dienstensector kwam de inkoopmanagersindex uit op 53,7 tegen 54,2 een maand eerder. Economen waren in doorsnee uitgegaan van een stand van 54.

ING-econoom Iris Pang verwacht dat de Chinese industrie, die nu al drie maanden krimpt, langer blijft afnemen. Wel lijkt het tempo van de krimp lager te zijn dan eerder werd aangenomen. Pang gaat ervan uit dat de op export gebaseerde industrie een andere trend laat zien dan industriële bedrijven die zich met infrastructuur bezighouden. Daar verwacht ze juist dat de bedrijvigheid gaat toenemen.