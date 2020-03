Ahold Delhaize schenkt in VS miljoenen aan coronastrijd

Gepubliceerd op | Views: 0 | Onderwerpen: levensmiddelen, Verenigde Staten

ZAANDAM (AFN) - De Amerikaanse tak van supermarktconcern Ahold Delhaize schenkt 10 miljoen dollar aan de strijd tegen het nieuwe coronavirus. Ook nemen de verschillende Amerikaanse supermarktketens van het concern 20.000 mensen aan.

Van de 10 miljoen dollar gaat 2 miljoen dollar naar goede doelen die werknemers en hun families bijstaan. In totaal 6,5 miljoen dollar is via verschillende initiatieven bedoeld voor voedselhulp aan lokale gemeenschappen, voedselbanken en andere doelen die zich bekommeren om mensen in nood.

Daarnaast gaat 1,5 miljoen dollar naar medisch onderzoek naar een vaccin tegen het coronavirus.