Accsys verkoopt iets minder, maar voor hogere prijzen

LONDEN (AFN) - Houtveredelaar Accsys heeft in de eerste zes maanden van zijn gebroken boekjaar een iets lagere omzet geboekt dan in dezelfde periode een jaar eerder. Wel was de winstmarge van het bedrijf in de periode maart tot en met september hoger, waardoor een winst voor belastingen in de boeken ging. Bovendien verlaagde Accsys zijn schuldenlast in de periode aanzienlijk.

De verkopen van Accoya, hout dat bewerkt is met chemische middelen om het duurzaam te maken, maakt nog altijd het leeuwendeel van de omzet van Accsys uit. Die verkopen daalden met zes procent. De totale omzet ging iets minder hard omlaag, met 3 procent tot 42,9 miljoen euro. Door de hogere winstmarge bleef er een winst voor belastingen van 1 miljoen euro over, waar vorig jaar nog een verlies van 1,6 miljoen euro de boeken in ging.

Het Britse bedrijf met een notering aan de beurs in Amsterdam loste ook 8,9 miljoen euro af aan zijn schuld. Die stond daardoor eind september op 16,3 miljoen euro. De bouw van een fabriek voor Tricoya-hout ligt op schema, net als de uitbreiding van de bestaande Accoya-fabriek.