'Lagere opening Damrak, blik op Air France-KLM'

AMSTERDAM (AFN) - De Amsterdamse aandelenbeurs opent vrijdag naar verwachting lager. Ook de andere Europese beurzen lijken met verliezen te beginnen aan de laatste handelsdag van oktober. De vrees voor de gevolgen van het oplaaiende coronavirus houdt de markten in de greep. Op het Damrak verwerken beleggers de resultaten van Air France-KLM, Wolters Kluwer, Brunel, GrandVision en ForFarmers.

Aan het bedrijvenfront staan de Europese toeleveranciers van de Amerikaanse techreus Apple in de belangstelling. Apple verkocht afgelopen kwartaal meer Mac-computers dan ooit, omdat mensen vanwege de coronapandemie thuiswerkten. Maar de omzet van de iPhone-tak viel tegen. Het aandeel Apple zakte donderdag in de nabeurshandel op Wall Street en ook de Aziatische toeleveranciers van de iPhone-maker stonden vrijdag onder druk.

Luchtvaartmaatschappij Air France-KLM leed in het derde kwartaal een verlies van 1,7 miljard euro. De onderneming kampt net als branchegenoten met de gevolgen van de coronacrisis. In de eerste negen maanden van het jaar liep het nettoverlies op tot dik 6 miljard euro. In het vierde kwartaal zal het bedrijfsresultaat volgens Air France-KLM "substantieel" lager uitvallen dan in het derde kwartaal door de extra coronamaatregelen in veel landen.

GrandVision

Optiekketen GrandVision wist zich afgelopen kwartaal stevig te herstellen van de coronadip in de eerste zes maanden. De eigenaar van ketens als Pearle en EyeWish boekte een hogere omzet nu vrijwel alle winkels weer open waren en zag ook de bedrijfswinst groeien. De overname van de optiekketen door brillen- en lenzenmaker EssilorLuxottica staat nog steeds in de planning, meldt GrandVision.

Informatieleverancier Wolters Kluwer zag de omzet in het derde kwartaal op jaarbasis met 3 procent stijgen. De aangepaste operationele winst nam in de eerste negen maanden van het jaar met 17 procent toe. Prosus kondigde aan voor 5 miljard dollar eigen aandelen en aandelen in moederbedrijf Naspers in te kopen. Dat doet de techinvesteerder om extra waarde voor de beleggers te creëren nu er weinig aantrekkelijke deals beschikbaar waren de afgelopen tijd en het fonds dus relatief weinig investeerde.

Brunel

Detacheerder Brunel profiteerde in het derde kwartaal vooral van kostenbesparingen. Ondanks een lagere omzet viel de brutowinst hoger uit. Dit omdat het bedrijf de kosten met circa een kwart teruggeschroefde. Bij veevoeder ForFarmers bleef de impact van de coronacrisis beperkt, maar het bedrijf kon toch niet voorkomen dat lagere marges en lagere grondstofprijzen de bedrijfsresultaten drukten in het derde kwartaal. Over de rest van het jaar is het bedrijf positief gestemd.

De euro was 1,1680 dollar waard, tegenover 1,1663 dollar een dag eerder. De prijs van een vat Amerikaanse olie daalde 0,6 procent tot 35,94 dollar, Brentolie kostte 0,7 procent minder op 37,40 dollar per vat.