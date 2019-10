ASMI ziet omzet en winst flink stijgen

Gepubliceerd op | Views: 325

ALMERE (AFN) - ASM International (ASMI) heeft in het derde kwartaal zijn omzet en winst flink weten op te hogen. De toeleverancier aan de chipindustrie sprak van een aanhoudend sterke vraag op het vlak van zogeheten logic en foundry.

De omzet kwam uit op 272 miljoen euro tegenover 363 miljoen euro in de voorgaande periode. Maar als de meevaller van een schikking in het tweede kwartaal buiten beschouwing wordt gelaten, dan waren de opbrengsten in het derde kwartaal 4 procent hoger op kwartaalbasis. De omzet was daarmee ook hoger dan door analisten werd voorzien. Onder de streep resteerde 53,5 miljoen euro.

De orderinstroom steeg met 8 procent (als ook daar de schikking niet wordt meegeteld) naar 292 miljoen euro. Dat was duidelijk hoger dan de 250 miljoen tot 270 miljoen euro die ASMI zelf had voorspeld. Ook de kaspositie verstevigde flink, mede door de ontvangst van de eerste helft van de patentschikking ter waarde van 115 miljoen dollar met Kokusai Electric. Die staat los van de nog recentere 61 miljoen dollar die het Japanse bedrijf moet overmaken wegens een licentiegeschil.

Voor het vierde kwartaal verwacht ASMI een vergelijkbare omzet op basis van gelijke koersen van 310 miljoen tot 330 miljoen euro. Dat is een stuk meer dan de 242 miljoen euro waar analisten door de bank genomen op rekenden. Dat is exclusief de nieuwe schikking met Kokusai.