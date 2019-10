Groei economie VS boven verwachting

Gepubliceerd op | Views: 13 | Onderwerpen: Verenigde Staten

WASHINGTON (AFN/BLOOMBERG) - De groei van de economie van de Verenigde Staten is in het derde kwartaal sterker uitgevallen dan verwacht. Volgens een voorlopige schatting van het Amerikaanse ministerie van Handel bedroeg de groei 1,9 procent op jaarbasis, terwijl economen in doorsnee op 1,6 procent hadden gerekend.

In het tweede kwartaal van dit jaar ging het bruto binnenlands product (bbp) van 's werelds grootste economie met 2 procent vooruit. De Amerikaanse economie ondervindt tegenwind van de handelsspanningen met China en de afkoelende wereldeconomie. De Amerikaanse minister van Financiën Steven Mnuchin verklaarde eerder op de dag al dat de economie van zijn land in beperkte mate heeft te lijden van de tragere wereldeconomie.

De Amerikaanse koepel van centrale banken, de Federal Reserve, gaat waarschijnlijk later op de dag de rente verder verlagen om zo de economie te stimuleren. De Fed verlaagde de rente al twee keer dit jaar.