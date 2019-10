'Lagere metaalprijzen zitten AMG dwars'

Gepubliceerd op | Views: 1.092

AMSTERDAM (AFN) - Metalenspecialist AMG zal ook het derde kwartaal van het jaar hebben afgesloten met een fors lager bedrijfsresultaat op jaarbasis als gevolg van gedaalde metaalprijzen. Dat voorspelling analisten van ING vooruitlopend op de AMG-update die woensdag na de slotbel wordt gepubliceerd.

Volgens de bank zal het bedrijfsresultaat (ebitda) met 63 procent zijn gedaald tot 21,7 miljoen euro. Op kwartaalbasis bedraagt de daling naar verwachting 9 procent. Vooral de aanhoudende prijsval van ferrovanadium, tantalium, silicium en antimonium wordt door AMG gevoeld.

Wel rekent ING op een verbetering bij de divisie Technologies. De kenners wijzen ook op positieve kalendereffecten. Verder zullen de marktvorsers in het bijzonder gespitst zijn op opmerkingen over de ontwikkeling van de ferrovanadium- en lithiumprijs en details over de leveringsovereenkomst voor ferrovanadium met Glencore. Ook meer details over de eerder aangekondigde deal met Shell en de uitbreiding bij Lithium Chemicals zijn voor ING belangrijke aandachtspunten in de update.

ING handhaaft een koopadvies op AMG met een koersdoel van 35 euro. Het aandeel noteerde woensdag na ruim een uur handelen 0,5 procent lager op 23,92