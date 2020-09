Kleiner verlies voor Bever Holding

Gepubliceerd op | Views: 65

WASSENAAR (AFN) - Vastgoedbedrijf Bever Holding heeft in de eerste helft van dit jaar een verlies geleden van 580.000 euro. Vorig jaar was dat in dezelfde periode nog 734.000 euro. De waardering van het vastgoed werd eind juni vastgesteld op 148,9 miljoen euro, iets meer dan de 148,7 miljoen euro van eind vorig jaar.

Bever is nog altijd op zoek naar een nieuwe accountant. Door het ontbreken daarvan is het vastgoedfonds door beursuitbater Euronext op het strafbankje geplaatst.

Verder stelt Bever dat in een conflict met de gemeente Wassenaar ten onrechte beslag is gelegd. De VVD heeft zelfs om het opheffen van de beursnotering van Bever gevraagd omdat het bedrijf bewust monumenten zou laten verkrotten omwille van grondposities. Bever ontkent die aantijgingen en zegt op zijn beurt juridische stappen te hebben gezet tegen de gemeente Wassenaar