'Particuliere belegger vult mandje veelal met corona-aandelen'

Gepubliceerd op | Views: 3.263

AMSTERDAM (AFN) - Aandelen van bedrijven die ofwel geraakt worden door de coronacrisis, of juist profiteren van de situatie bleken in de eerste jaarhelft populair onder particuliere beleggers. Dat meldde onlinebroker BinckBank op basis van beleggersdata.

Onder meer sportscholenuitbater Basic-Fit en luchtvaartconcern Air France-KLM, die gebukt gaan onder de crisis, trokken duidelijk meer kleine beleggers. Ook maaltijdbestelbedrijf Just Eat Takeway, dat juist profiteert van de maatregelen tegen het virus, zag het aandeel particuliere beleggers fors stijgen.

Daarnaast trok al het nieuws rondom de medische sector en de zoektocht naar een vaccin veel beleggers naar veel in het nieuws terugkerende bedrijven als Gilead en Johnson & Johnson. Ook de hectiek op de energiemarkten en de beweging naar duurzaam ging niet onopgemerkt voorbij. Niet alleen energiereus Shell trok nieuwe beleggers, ook nieuwkomers als Ballard en PowerCell bleken populair.

Coronamandje

In het zogeheten coronamandje was die toestroom van particuliere beleggers bij Basic-Fit met 319 procent het grootst. Air France-KLM (plus 120 procent) en Just Eat Takeaway (plus 100 procent) maakten de top drie compleet.

Andere opvallende namen in de top twintig waren vastgoedfonds Unibail-Rodamco-Westfield (plus 72 procent), vliegtuigbouwer Airbus (plus 70 procent) en het Duitse betalingsbedrijf Wirecard (plus 44 procent), dat gebukt gaat onder een grote boekhoudfraude en in financiële problemen is gekomen.

Shell-aandelen het populairst

In de periode tot en met juni werd in Amsterdam het meest gehandeld in het aandeel Shell, gevolgd door financieel fonds ING en biotechnologiebedrijf Galapagos. Van de op Wall Street genoteerde aandelen werd door Binck-klanten het vaakst in Tesla gehandeld. In Europa voerde Air France-KLM de lijst aan.

Ook qua belegd vermogen voert Shell de lijst in Nederland aan. In Europa gaat het om biotechbedrijf Genmab, terwijl techreus Apple de Amerikaanse lijstaanvoerder is.

Verder stelt BinckBank dat beleggers steeds jonger worden. Door de crisis zagen veel particulieren een reden om een beleggingsrekening te openen bij BinckBank. De nieuwkomers waren gemiddeld 41 jaar, waar de gemiddelde leeftijd van de huidige klanten rond de 50 jaar ligt.