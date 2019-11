AEX opnieuw omlaag

Gepubliceerd op | Views: 737

AMSTERDAM (AFN) - De Amsterdamse aandelenbeurs ging vrijdag opnieuw omlaag. Ook de andere Europese beurzen stonden in het rood. De stemming bleef terughoudend door de vrees dat de handelsrelatie tussen de Verenigde Staten en China zal verslechteren vanwege de steun van Washington aan de demonstranten in Hongkong. Ook ging de aandacht op deze zogenoemde Black Friday uit naar de start van het belangrijke feestdagenseizoen voor detailhandelsbedrijven.

De AEX-index op Beursplein 5 noteerde in de ochtendhandel 0,2 procent lager op 596,85 punten. De MidKap daalde 0,4 procent tot 880,89 punten. De beurzen in Parijs en Londen verloren tot 0,4 procent. De DAX in Frankfurt zakte 0,5 procent na een onverwachte daling van de Duitse winkelverkopen in oktober. De Amerikaanse beurzen zijn vrijdag een halve dag open.

Grootste daler bij de hoofdfondsen was uitzender Randstad met een verlies van 0,8 procent. Zorgtechnologiebedrijf Philips en biotechnoloog Galapagos voerden de schaarse stijgers aan met winsten van rond 0,2 procent.

Air France-KLM

In de MidKap sloot luchtvaartcombinatie Air France-KLM de rij met een min van meer dan 2 procent na een adviesverlaging door Credit Suisse. Bouwer BAM ging aan kop met een plus van 2 procent.

Kardan zakte ruim 6 procent op de lokale markt. De in Amsterdam genoteerde Israëlische investeerder heeft in de eerste negen maanden van het jaar het verlies fors zien oplopen. Dat kwam onder meer door negatieve wisselkoerseffecten tussen de euro en de Israëlische shekel.

E.ON

In Frankfurt dikte E.ON 2 procent aan na een handelsbericht. Het Duitse energiebedrijf is positiever gestemd over de winst die het dit jaar verwacht te halen. De onderneming profiteert naar eigen zeggen van de overname van Innogy. Die deal compenseert voor het negatieve effect op de resultaten door de verkoop van de divisie voor hernieuwbare energie.

De euro bleef ongewijzigd op 1,1007 dollar. Een vat Amerikaanse olie kostte 0,1 procent minder op 58,08 dollar. Brentolie daalde 0,2 procent in prijs tot 63,74 dollar per vat.