Inflatie in Duitsland omlaag

WIESBADEN (AFN/BLOOMBERG) - De inflatie in Duitsland is in november uitgekomen op 2,3 procent op jaarbasis. Dat meldde het Duitse federale statistiekbureau op basis van gegevens uit zeven deelstaten.

In oktober bedroeg de geldontwaarding in Europa's grootste economie nog 2,5 procent op jaarbasis. Economen hadden voor november gemiddeld op een inflatie van 2,4 procent gerekend.

Op basis van de Europese geharmoniseerde meetmethode werd een inflatie gemeten van 2,2 procent, tegen 2,4 procent in de voorgaande maand.