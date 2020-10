Ctac zet ondanks coronacrisis omzetstijging in de boeken

DEN BOSCH (AFN) - Automatiseerder Ctac heeft in het derde kwartaal ondanks de "aanhoudende voorzichtigheid bij klanten" meer omzet in de boeken gezet. Het bedrijf verdiende 21 miljoen euro wat een omzetgroei van ruim 6 procent betekende ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar.

De nettowinst kwam het derde kwartaal uit op 900.000 euro, een stijging van 12,5 procent ten opzichte van dezelfde periode een jaar geleden. De omzet in de eerste negen maanden van dit jaar was 63,4 miljoen euro. In dezelfde periode vorig jaar was dat ruim 61 miljoen euro. Het bedrijf merkte onder meer een grote vraag naar zogeheten XV licenties. De omzet bij Cloud Services was stabiel.

Ctac-topman Henny Hilgerdenaar zegt "niet ontevreden" te zijn met de bedrijfsresultaten en zegt door te gaan met "operationele verbeteringen" en het beoordelen van de producten. Een nieuwe verkoopdirecteur moet toezien op de groei van IP-producten, waarover de verwachtingen positief blijven. Ook nam het bedrijf 10 nieuwe personeelsleden aan.

Groei

Financieel directeur Pieter-Paul Saasen ziet na een "uitdagend tweede kwartaal" een "licht herstel als gevolg van toegenomen consumentenvertrouwen". Dat levert een groei in licenties en projecten bij winkeliers op. België, waar Ctac ook actief is, had meer last van de gevolgen van de coronacrisis dan Nederland, maar inmiddels trekt de omzetgroei voor het bedrijf daar ook weer aan.

Ondanks eventuele aanvullende overheidsmaatregelen als gevolg van de coronacrisis, blijft Ctac positief over de resultaten voor de rest van het jaar.