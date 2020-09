Economisch vertrouwen eurozone trager omhoog

Gepubliceerd op | Views: 299 | Onderwerpen: Europa

BRUSSEL (AFN) - Het economisch vertrouwen in de eurozone is in september iets gegroeid ten opzichte van een maand eerder, maar in een trager tempo dan eerder. De vertrouwensindex van de Europese Commissie kwam uit op 91,1.

De toename van het economisch vertrouwen was groter dan economen in doorsnee hadden voorzien. Zij rekenden op een stand van 89. De index geeft beneden de 100 punten een negatief vertrouwen aan en is boven de 100 positief. Met de stijging in september is nu ongeveer is nu ongeveer 70 procent ingelopen van het vertrouwen dat in maart en april verdween.

Volgens de commissie was de sterkste stijging van het vertrouwen te zien in de dienstensector, maar was er ook een toename in de industrie en de detailhandel. Ook consumenten werden wat positiever.

Naar landen gekeken steeg het vertrouwen het snelst in Italië, Frankrijk en Nederland. Ook in Spanje en Duitsland nam het vertrouwen toe.