Roestvrijstaalbedrijf Aperam voelt gevolgen coronacrisis

LUXEMBURG (AFN) - Roestvrijstaalproducent Aperam heeft in het tweede kwartaal een lager bedrijfsresultaat behaald, onder druk van een gedaalde verkoop door de coronacrisis. Het bedrijf had al gewaarschuwd voor een lagere winstgevendheid. Aperam had te kampen met het stilleggen van fabrieken en een zwakkere vraag vanuit de auto-industrie door de virusuitbraak.

Het aangepaste bedrijfsresultaat (ebitda) kwam uit op 49 miljoen euro tegen 70 miljoen euro in het eerste kwartaal. De omzet bedroeg 818 miljoen euro tegen 1 miljard euro in de eerste drie maanden. De verschepingen van roestvrijstaal daalden met 14 procent op kwartaalbasis tot 376.000 ton.

Aperam gaf aan voor het derde kwartaal op een vergelijkbaar resultaat te rekenen als in het tweede kwartaal. Volgens het bedrijf begint de vraag aan te trekken, maar ligt die nog altijd flink onder het normale niveau. Om de crisis het hoofd te bieden wordt door het bedrijf in de kosten gesneden.