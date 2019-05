Shell: belastingregime Nederland niet uniek

Gepubliceerd op | Views: 286 | Onderwerpen: Nederland

DEN HAAG (AFN) - De fiscale behandeling van multinationals in Nederland is "op geen enkele manier uniek". Dat heeft Shell-bestuurder Alan McLean gezegd in een gesprek met de Tweede Kamer. Hij benadrukte daarin ook nog maar eens dat het olie- en gasbedrijf, dat al jaren geen winstbelasting heeft betaald, naar "letter en geest" van de wet handelt.

Dat Shell in Nederland geen winstbelasting verschuldigd is, komt doordat het bedrijf relatief veel overzeese investeringen doet, bijvoorbeeld om nieuwe olie- en gasvoorraden op te sporen. Als daarop verliezen moeten worden genomen, kan het bedrijf die onder bepaalde voorwaarden aftrekken van de winst die in Nederland wordt opgegeven bij de fiscus.

Volgens McLean is daar niks bijzonders aan. "Onze concurrenten, Wintershall in Duitsland, ENI in Italië, BP in het Verenigd Koninkrijk, Repsol in Spanje en natuurlijk ExxonMobil en Chevron in de Verenigde Staten, profiteren allemaal van een vergelijkbare fiscale behandeling van hun overzeese investeringen", aldus de Shell-bestuurder.