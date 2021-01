Franse economie krimpt meer dan 8 procent door crisis

PARIJS (ANP) - De economie van Frankrijk is in 2020 met 8,3 procent gekrompen door de coronacrisis en de lockdowns tegen de virusuitbraak. Dat meldde het Franse statistiekbureau op basis van een voorlopige schatting. In 2019 was nog sprake van een groei met 1,5 procent.

In het vierde kwartaal van vorig jaar liet de Franse economie, de tweede van de eurozone, een neergang met 1,3 procent zien op kwartaalbasis, door de nieuwe lockdowns die eind oktober ingingen. In het derde kwartaal was juist nog sprake van een economische opleving met 18,5 procent ten opzichte van de voorgaande periode. Op jaarbasis kromp de Franse economie in het vierde kwartaal met 5 procent.

Het statistiekbureau zegt dat bij de tweede lockdown de consumentenuitgaven weer behoorlijk onder druk kwamen te staan, nadat die in het derde kwartaal juist sterk stegen. Dat kwam omdat veel winkels en horeca in Frankrijk weer moesten sluiten om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan.