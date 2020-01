Microsoft zet grote stappen met clouddiensten

Gepubliceerd op | Views: 536

REDMOND (AFN) - Softwaremaker Microsoft heeft de winst en omzet in het tweede kwartaal van zijn gebroken boekjaar flink zien stijgen. Het concern bleef profiteren van goede zaken bij zijn clouddiensten voor de zakelijke markt, zo viel op te maken uit een handelsbericht. Het aandeel ging in de Amerikaanse nabeurshandel omhoog.

Microsoft zette een winst van bijna 11,7 miljard dollar in de boeken. Dat was een jaar eerder nog 8,4 miljard dollar. De omzet kwam in de verslagperiode uit op 36,9 miljard dollar, van 32,5 miljard dollar een jaar terug. Alle drie de operationele pijlers van Microsoft toonden groei.

De groei van Microsoft komt de laatste jaren voornamelijk uit de clouddiensten, onder de naam Azure. Het bedrijf daagt daarmee het dominante Amazon Web Services van webwinkel- en techgigant Amazon uit. De totale cloudomzet van Microsoft, waarbij ook de serververkopen zijn meegerekend, kwam in het tweede kwartaal uit op 11,9 miljard dollar. Dat is meer dan kenners in doorsnee hadden voorzien.

De andere belangrijke tak van Microsoft, die zich richt op software, zag de omzet aandikken tot 11,8 miljard dollar.