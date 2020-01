Corbion overtreft eigen verwachtingen

Gepubliceerd op | Views: 286

AMSTERDAM (AFN) - Speciaalchemiebedrijf Corbion heeft vorig jaar een hogere omzet en aangepaste winst geboekt dan een jaar eerder. Volgens het bedrijf zijn de resultaten beter dan in de jongste prognose werd verwacht. Dat komt vooral door beter dan voorziene resultaten bij het onderdeel Ingredient Solutions, meldt het bedrijf op basis van voorlopige cijfers.

Corbion gaat voor heel 2019 uit van een omzet van 976,4 miljoen euro, wat een stijging is van 8,8 procent ten opzichte van 2018. Op autonome basis zou dat een stijging zijn van 2,5 procent. Het aangepaste bedrijfsresultaat steeg met bijna 11 procent tot 145,9 miljoen euro.

Het onderdeel Ingredient Solutions groeide vooral dankzij het segment dat voedingsingrediënten levert. De biochemische kant van dit onderdeel had op autonome basis juist last van een omzetdaling. De innovatiedivisie van Corbion voerde de omzet op autonome basis met 22,4 procent op. Dat is voornamelijk te danken aan de verkoop van melkzuur aan een samenwerkingsverband tussen Corbion en olieconcern Total.

Investering

De tak die ingrediënten uit algen wint, ontwikkelt zich volgens Corbion langzamer dan verwacht. Het bedrijf doet daarom een afschrijving die netto een negatieve impact van circa 25 miljoen euro zal hebben.

Corbion kondigde ook een investering van 190 miljoen euro aan in een productiefaciliteit voor Thailand voor melkzuur. Die fabriek, die in 2023 operationeel moet zijn, zal goed zijn voor een jaarlijkse productie van 125.000 ton van het ingrediënt.