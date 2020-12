Ctac neemt meerderheidsbelang in Oliver IT

DEN BOSCH (AFN) - Automatiseerder Ctac heeft een intentieverklaring ondertekend voor de overname van 51 procent van de aandelen in Oliver IT per 1 januari 2021.

Oliver IT, een specialist in integratie en softwareontwikkeling, is gevestigd in Den Bosch en opgericht in 2009. Het team bestaat momenteel uit zo’n veertig medewerkers.

De jaaromzet van Oliver IT bedraagt circa 6 miljoen euro. Er werden geen financiële details over de aankoop gemeld.