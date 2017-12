Nikkei lager in positieve regio

Gepubliceerd op | Views: 631

TOKIO (AFN) - De aandelenbeurs in Japan is donderdag licht lager geëindigd. Een sterker dan verwachte toename van de Japanse industriële productie en de winkelverkopen in november konden het tij niet keren. De activiteit op de beurs nam richting het einde van het jaar wel af. De andere belangrijke beurzen in het Verre Oosten gingen wel vooruit.

De Nikkei in Tokio sloot 0,6 procent lager op 22.783,98 punten. De Japanse hoofdindex stevent met nog één handelsdag te gaan af op een jaarwinst van meer dan 20 procent. Koerswinsten onder industriebedrijven werden tenietgedaan door verliezen bij de financiële bedrijven. Nippon Sheet Glass zakte 3,5 procent na een verlaging van de winstverwachting voor het fiscale jaar.

De Hang Seng-index in Hongkong noteerde tussentijds 0,7 procent hoger en de beurs in Shanghai klom 0,7 procent. De All Ordinaries in Sydney dikte 0,3 procent aan en de Kospi in Seoul steeg ruim 1 procent, mede dankzij een koerswinst van 2,8 procent voor zwaargewicht Samsung Electronics.