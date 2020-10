'Verrassend herstel voor Heineken'

AMSTERDAM (AFN) - Heineken wist in het derde kwartaal de daling van de bierverkoop binnen de perken te houden en presteerde beter dan verwacht. Dat concluderen analisten van KBC Securities na het handelsbericht van de Nederlandse bierbrouwer. Hernieuwde maatregelen tegen het coronavirus zorgen in het vierde kwartaal weliswaar voor onzekerheid, maar na de pandemie verwachten de marktvorsers weer solide groei voor het bierconcern.

Het volume aan verkocht bier zakte op autonome basis met slechts 1,9 procent in het voorbije kwartaal, terwijl KBC had gerekend op een neergang van 7,6 procent. De kenners denken dat vooruitgang in de zoektocht naar een coronavaccin beleggers ook optimistischer maakt over Heineken, dat bij de komst van een vaccin in de loop van 2021 de weg omhoog weer kan vinden.

Analisten van ING wijzen ook op het verrassend sterke herstel van de bierverkopen in het derde kwartaal, waarbij vooral alcoholvrij Heineken-bier in Noord- en Zuid-Amerika vaak over de toonbank ging. Tegelijkertijd zorgen hernieuwde maatregelen tegen het coronavirus in veel landen voor onzekerheid over het vierde kwartaal. Dit zal zorgen voor terughoudendheid bij beleggers, aldus ING.

Moody's

Moody's verwacht in 2020 een materiële impact op de winst van Heineken. De kredietbeoordelaar rekent erop dat de resultaten volgend jaar herstellen als beperkende maatregelen worden versoepeld en consumptiepatronen normaliseren.

KBC hanteert een accumulate-advies voor Heineken bij een koersdoel van 90 euro. ING blijft bij een hold-advies en een koersdoel van 75,47 euro. Het aandeel stond woensdag omstreeks 10.35 uur 3,7 procent lager op 77,10 euro.