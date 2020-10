Puma profiteert van golfers, basketballers en heropening winkels

HERZOGENAURACH (AFN) - Het Duitse sportmerk Puma heeft afgelopen kwartaal meer spullen verkocht aan onder meer golfers en basketballers. Het bedrijf profiteerde er ook van dat winkels weer open gingen na sluitingen door de coronapandemie. Vooral in de Verenigde Staten en Europa werd een stuk meer verkocht.

Het leidde ertoe dat Puma een veel beter kwartaal achter de rug heeft dan vooraf werd ingeschat. In het tweede kwartaal werd het bedrijf nog hard geraakt door de uitbraak van het coronavirus. "Het derde kwartaal ontwikkelde zich veel beter dan ik had verwacht. Winkels gingen weer open, sportevenementen werden hervat, het consumentenvertrouwen verbeterde en onze omzet steeg week na week", zegt topman Björn Gulden.

Puma zette in de verslagperiode een omzet neer van 1,58 miljard euro, ruim 13 procent meer op jaarbasis. Dat was onder meer te danken aan een flinke groei in Noord-Amerika met bijna 21 procent. De winst steeg met 13 procent naar bijna 114 miljoen euro.

Neymar

De afgelopen periode wist Puma de Braziliaanse voetballer Neymar aan zich te binden. Het nieuwe gezicht van het sportmerk verdient naar verluidt 25 miljoen euro per jaar. Dat zou veel meer zijn dan Messi bij Adidas en Ronaldo bij Nike krijgen om die merken te promoten.

Het Duitse bedrijf doet ondanks de beter dan verwachte resultaten geen voorspellingen voor de rest van het jaar. "Oktober begon goed, maar de recente ontwikkelingen en het aantal coronabesmettingen dat we wereldwijd zien, maken ons voorzichtig", aldus Gulden.