'Klöckner stopt gesprek fusie ThyssenKrupp'

DÜSSELDORF (AFN) - De Duitse staalhandelaar Klöckner & Co. ziet af van een fusie met industrie- en staalgigant ThyssenKrupp. De gesprekken over de fusie zijn volgens het Duitse Handelsblatt door Klöckner afgebroken. Handelsblatt zegt van mensen uit de leiding van Klöckner te hebben vernomen, dat het besluit een gevolg is van het wegsturen van topman Guido Kerkhoff bij ex-gesprekspartner ThyssenKrupp.

Afgelopen week werd bekend dat Kerkhoff de laan uit wordt gestuurd. Er zou onder meer een conflict zijn ontstaan over de toekomst van de liftentak van ThyssenKrupp. Nu moet ThyssenKrupp op zoek naar een nieuwe leider, wat volgens Handelsblatt niet eenvoudig zou zijn. Tal van topfiguren hebben eerder al voor de eer bedankt om dit concern te leiden, inclusief Till Reuter (voorheen van KUKA) en Ulrich Spiesshofer (voorheen van ABB).

De baas bij Klöckner, Gisbert Rühl, denkt niet dat er gauw weer over een fusie wordt gesproken. "Ik kan me niet voorstellen dat ze bij ThyssenKrupp onder de huidige omstandigheden aan overnames denken."

ThyssenKrupp, dat onder meer staal, liften en auto-onderdelen maakt en industriële oplossingen biedt, heeft veel last van tegenwind. Zo heeft de auto-industrie te lijden onder handelszorgen en heeft de staaltak het lastig vanwege een dalende prijs voor dat metaal.