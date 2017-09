Grote storing treft luchthavens wereldwijd

Gepubliceerd op | Views: 2.150 | Onderwerpen: luchtvaart

AMSTERDAM (AFN/DPA/BLOOMBERG) - Passagiers over de hele wereld hebben donderdag problemen gehad bij het inchecken voor vluchten. Niet alle vluchten waren getroffen, maar onder meer Air France-KLM, Lufthansa, British Airways, Qantas, Vueling en Amerikaanse maatschappijen meldden problemen.

KLM laat weten dat de incheckproblemen na een kwartier verholpen waren. Wel liepen door de storing 24 uitgaande vluchten vanaf Schiphol vertraging op. KLM heeft nog wel nog te maken met een storing in zijn boekingssysteem. Ook het omboeken van vluchten is daardoor tijdelijk niet mogelijk.

De oorzaak ligt volgens KLM bij het vluchtboekingssysteem van de Spaanse IT-dienstverlener Amadeus. Volgens dat bedrijf is er sprake van een ,,netwerkstoring". Amadeus laat weten dat de systemen zo snel mogelijk weer opgestart worden. Over de oorzaak is niets bekendgemaakt.

Amadeus

Volgens een overzicht op de website van Amadeus maken zo'n 125 maatschappijen gebruik van IT-diensten van het bedrijf. In een verklaring spreekt Amadeus over problemen met ,,sommige systemen".

Schiphol bevestigt dat er in de ochtend een probleem ontstond. Een zegsvrouw kon niet meer zeggen over de status en de omvang van de storing. Evenmin wist zij of er sprake was van chaos op de luchthaven, zoals die volgens Britse media wel in andere landen werd gemeld.

Changi

De Singaporese luchthaven Changi bevestigde dat het inchecken door een storing langer dan normaal kon duren en dat er handmatig instapkaarten werden verstrekt aan passagiers. Vliegveld Gatwick zei dat luchtvaartmaatschappijen in Londen problemen hadden, maar dat die al verholpen zouden zijn. De luchthaven in Washington bevestigde de storing ook, al zouden de gevolgen daar meevallen.

Ook in onder meer Parijs en New York zouden problemen op luchthavens zijn of zijn geweest door technische problemen bij luchtvaartmaatschappijen.