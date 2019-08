Funderingsspecialist Sif krikt omzet op

Gepubliceerd op | Views: 690

ROERMOND (AFN) - Funderingsspecialist Sif Holding heeft in de eerste helft van dit jaar meer omzet behaald, bij een iets lager bedrijfsresultaat. De omzet kwam uit op 170,4 miljoen euro, tegen 145,9 miljoen euro een jaar eerder.

Bij het bedrijfsresultaat (ebitda) verscheen een bedrag van 12,7 miljoen euro. Dit was 14 miljoen euro een jaar eerder, na aanpassing voor kosten voor de beursgang. Het orderboek staat op 300 kiloton voor 2020 en daarna. Daarbij gaat het om 220 kiloton aan getekende contracten en 80 kiloton aan exclusieve onderhandelingen.

Vorige week werd nog bekend dat het Amerikaanse windmolenpark Vineyard Wind in Massachusetts waar Sif aan meewerkt, vertraging oploopt. Het is nog niet duidelijk wat de financiële impact van die vertraging gaat worden, aldus het bedrijf. Sif levert 84 zogeheten monopiles, de palen waar de windmolens op worden gemonteerd, voor Vineyard Wind.

Uitbreiding in Rotterdam

Topman Fred van Beers zei in een toelichting dat de prestaties in de eerste helft van dit jaar in lijn liggen met de verwachtingen. Een zwak eerste kwartaal werd gevolgd door een kwartaal waarin faciliteiten en het personeelsbestand opgeschroefd werden. Dit zou volgens de topman moeten leiden tot hogere productiecijfers met betere contributie in de tweede helft van dit jaar. De productie voor dit hele jaar wordt geraamd op 210 kiloton. Van Beers denkt "op een gegeven moment" weer de productieniveaus van 2016 en 2017 te kunnen behalen.

De bestuursvoorzitter verklaarde daarnaast dat het sentiment in offshore-windenergie verder is verbeterd. Daarbij ziet Sif projecten materialiseren in Taiwan en de Verenigde Staten en ook vooruitgang in landen als Japan en in de Baltische regio. In de meer traditionele offshore windlanden rond de Noordzee worden de ambities opgeschaald, aldus het bedrijf. De vraag naar nieuwe projecten in de toekomst neemt toe, stelt Sif.

Het in Roermond gevestigde bedrijf kondigde deze week aan zijn terrein in de Rotterdamse haven uit te breiden. Aan de huidige assemblagelocatie van 42 hectare op Maasvlakte 2 wordt nu een naastliggend terrein van 20 hectare toegevoegd. De onderneming heeft die expansie nodig vanwege de toegenomen vraag naar haar producten. Sif wees specifiek op een groot contract met de Belgische baggeraar en maritiem dienstverlener DEME, dat betrokken is bij de ontwikkeling van de windparken Borssele I en II.