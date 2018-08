'Blokkade Nederlandse bezittingen Petrobras'

Gepubliceerd op | Views: 1.014

AMSTERDAM (AFN) - Op diverse Nederlandse bezittingen van het Braziliaanse staatsolieconcern Petrobras mag naar verluidt beslag worden gelegd. Volgens zakenkrant The Wall Street Journal volgt dat uit een beslissing van een Nederlandse rechter.

De zaak betreft een geschil tussen Petrobras en het in Houston gevestigde Vantage Drilling International over een in 2015 door de Brazilianen beëindigt boorcontract. Door die contractbreuk moest Vantage destijds faillissementsbescherming aanvragen. Eerder bepaalde een arbitragetribunaal al dat Petrobras met 622 miljoen dollar over de brug moet komen in verband met de kwestie. Dat oordeel wordt overigens nog door Petrobras betwist.