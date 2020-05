Basic-Fit uitblinker op groen Damrak

Gepubliceerd op | Views: 2.507

AMSTERDAM (AFN) - Het aandeel van fitnessketen Basic-Fit was donderdag een uitblinker op het Damrak. Beleggers reageerden verheugd op het nieuws dat sportscholen eerder open mogen dan gepland. De Europese aandelenbeurzen gingen ook verder omhoog. De hoop dat de economische activiteit weer zal aantrekken door de versoepeling van de coronamaatregelen en de steunmaatregelen van overheden en centrale banken bleef zorgen voor optimisme op de beursvloeren.

De AEX-index op Beursplein 5 noteerde in de ochtendhandel 0,8 procent hoger op 533,34 punten. De MidKap won 1,8 procent tot 735,28 punten. De beurzen in Londen, Parijs en Frankfurt dikten tot 0,8 procent aan.

Fitnessketen Basic-Fit zette de opmars voort en ging aan kop in de MidKap met een koerssprong van ruim 14 procent. Sportscholen en sauna's in Nederland mogen onder voorbehoud op 1 juli weer open, in plaats van per 1 september. Volgens analisten van KBC Securities is dat goed nieuws voor Basic-Fit. Nederland is goed voor 27 procent van de omzet van de fitnessketen en is op winstniveau belangrijk gezien het feit dat alle filialen "volwassen" zijn. Het aandeel won een dag eerder al dik 5 procent.

Galapagos

Ook het aandeel Eurocommercial Properties zat in de lift. Het vastgoedfonds steeg ruim 7 procent. Alle winkelcentra van de onderneming zijn weer open, nadat een aantal centra vanwege de coronapandemie gesloten waren.

In de AEX was biotechnologiebedrijf Galapagos de sterkste stijger met een winst van dik 3 procent. Techinvesteerder Prosus zette de daling voort en was met een min van 0,5 procent de grootste daler. Bij de kleinere bedrijven won Lucas Bols ruim 2 procent na publicatie van de jaarcijfers. De dranken- en likeurmaker had in maart, de laatste maand van zijn gebroken boekjaar, veel last van de horecasluitingen in veel landen vanwege de pandemie. Het bedrijf liet verder weten in de eerste helft van het lopende boekjaar geen interim-dividend uit te keren.

EasyJet

In Londen klom easyJet 5,8 procent. De Britse prijsvechter wil het personeelsbestand met maximaal 30 procent terugbrengen om de coronacrisis te doorstaan. Topman Johan Lundgren van easyJet zegt de vloot te willen inkrimpen, ook omdat de vraag naar tickets naar verwachting pas in 2023 weer op het niveau van voor de crisis is.

De euro was 1,1002 dollar waard, tegen 1,0979 dollar een dag eerder. De prijs van een vat Amerikaanse olie daalde 3,4 procent tot 31,70 dollar. Brentolie kostte 2,4 procent minder op 33,90 dollar.