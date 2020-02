'Wereldeconomie op voor laagste groei sinds 2009'

quote: TraderT123 schreef op 28 februari 2020 10:01:

Je moet niet vergeten dat er nu heel veel mensen aan de zijlijn zitten om in te springen. Technisch gezien is het gewoon bizar hoe erg aandelen op dit moment oversold zijn. Geringste positieve nieuws over minder besmettingen een mogelijk vaccin of geneesmiddel kunnen flinke stijgingen gaan veroorzaken.

Je moet niet vergeten dat er nu heel veel mensen aan de zijlijn zitten om in te springen. Technisch gezien is het gewoon bizar hoe erg aandelen op dit moment oversold zijn. Geringste positieve nieuws over minder besmettingen een mogelijk vaccin of geneesmiddel kunnen flinke stijgingen gaan veroorzaken.

Dat denk ik juist niet. De gemiddelde particulier staat echt niet te springen om in deze markt weer in te stappen. De meeste lopen altijd achter de feiten aan en stappen pas weer in als de rust is teruggekeerd.Bovendien vermoed ik dat veel mensen juist cash willen in deze onzekere tijden. We gaan het zien.