Unilever vraagt goedkeuring voor verhuisplan bij Britse hof

ROTTERDAM (AFN) - Unilever vraagt bij het Britse High Court om formele goedkeuring voor het plan om op papier een volledig Brits bedrijf te worden, meldt het was- en levensmiddelenconcern. Het Britse hof komt hierover op 2 november bijeen. Naar verwachting kan de verhuizing dan in het laatste weekend van november worden afgerond.

Unilever kent nu nog zowel een Brits als een Nederlands onderdeel en hoofdkantoren in Londen en Rotterdam. De Nederlandse en Britse aandeelhouders stemden eerder al in met het plan om de bestaande hoofdkantoren samen te voegen in Londen.

Wel kan een nieuwe Nederlandse wet nog roet in het eten gooien. Onlangs werd bekend dat GroenLinks de spoedwet doorzet waarmee de partij hoopt te voorkomen dat bedrijven verhuizen naar een land waar geen dividendbelasting wordt geheven en op deze manier belasting ontwijken.

Wet

Unilever kondigde eerder al aan dat de verhuizing niet doorgaat als de wet het zou halen. Het Verenigd Koninkrijk kent geen dividendbelasting. Maar het bedrijf denkt dat het voorstel in strijd is met Europese afspraken en belastingverdragen. De voorbereidingen voor de verhuizing gaan vooralsnog dus gewoon door.

Als het Britse hof straks akkoord is, kan Unilever niet meer eigenhandig de verhuizing afblazen. Daar gaat het Britse hof dan over. Maar volgens een woordvoerster van Unilever verwacht het bedrijf wel dat het hof naar Unilever zal luisteren, als de onderneming in de loop van november opeens nog op andere gedachten wordt gebracht.