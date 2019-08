Groothandelaar B&S blijft hard groeien

Gepubliceerd op | Views: 39

DORDRECHT (AFN) - B&S Group heeft in het eerste halfjaar de omzet aanzienlijk opgevoerd. Het distributie- en groothandelsbedrijf profiteerde daarbij van de recente overname van online parfumverkoper FragranceNet.com. Ook zonder het effect van die deal was er sprake van groei.

De opbrengsten stegen in de eerste zes maanden met ruim 17 procent tot 898,3 miljoen euro. Op eigen kracht dikte de omzet met 7,4 procent aan. Het hardst groeide het onderdeel HTG, voor bevoorrading van winkelketens en onlineverkoop van producten. Het onderdeel dat schepen en cruises bevoorraadt, noteerde een "bescheiden" groei.

Het bedrijfsresultaat (ebitda) kwam uit op 52,9 miljoen euro, een stijging van 15,2 procent ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar. Onder de streep hield het bedrijf 28,2 miljoen euro over, een daling van dik 10 procent. Die daling kwam onder meer door verschillende afboekingen.

Handelsoorlog

Het aan de beurs in Amsterdam genoteerde bedrijf is vol vertrouwen dat het groeitempo van de afgelopen periode voort blijft duren in de tweede helft van het jaar. Topman Bert Meulman stelt dat B&S "over het algeheel" weinig te lijden heeft gehad onder de handelsoorlog tussen China en de Verenigde Staten. Wel zou de brutowinstmarge iets hoger zijn geweest als de Chinese yuan niet in waarde zou zijn gedaald ten opzichte van de euro en de dollar.

B&S verwacht dat de seizoensinvloeden op zijn resultaten steeds sterker worden. Voor de onderneming, die veel luxeproducten als drank en parfum verkoopt, wordt wat verkopen betreft het laatste kwartaal met de feestdagenperiode steeds belangrijker.

Onlangs werd ook de overname van medicijnendistributeur Lagaay afgerond. De resultaten van dit bedrijf zijn nog niet meegenomen in de halfjaarcijfers van B&S.