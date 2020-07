Vertrouwen Duitse ondernemers trekt verder aan

Gepubliceerd op | Views: 312 | Onderwerpen: Duitsland

MÜNCHEN (AFN) - Het vertrouwen van Duitse ondernemers in de economie trekt deze maand opnieuw aan. Dat maakte het vooraanstaande onderzoeksinstituut Ifo bekend.

De vertrouwensindex van Ifo kwam voor juli uit op een stand van 90,5 tegen een herziene score van 86,3 in juni. Economen hadden in doorsnee op een toename tot 89,3 gerekend. Ondernemers in Duitsland zijn wat minder somber geworden over de huidige omstandigheden en kijken een stuk optimistischer naar de toekomst.

In april zakte de graadmeter nog naar het laagste niveau ooit gemeten vanwege de coronacrisis. In de maanden daarna trad herstel op.