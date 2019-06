Shell verkoopt Canadese gasonderdelen

Gepubliceerd op | Views: 247

AMSTERDAM (AFN/BLOOMBERG) - Olie- en gasreus Shell heeft Canadese midstream- en upstream aardgasactiviteiten van de hand gedaan. Koper is Pieridae Energy dat 190 miljoen Canadese dollar (127 miljoen euro) betaalt voor de onderdelen in het zuiden van Alberta.

De deal wordt voldaan in 175 miljoen Canadese dollar in contanten en 15 miljoen Canadese dollar in aandelen Pieridae. Shell Canada Energy neemt daarbij een belang in dat bedrijf. De overname wordt per direct afgerond. Door de deal vergoot Pieridae zijn dagelijkse productie naar 45.000 vaten olie-equivalenten per dag.