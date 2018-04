Niet alleen bij beter bed wil het niet,ook mijn lieveling besi kreeg gisteren een ongenadige,onterechte dreun.

De lagere winst in kwartaal 1 had een mooie oorzaak,nl het personeel deelt rijkelijk mee in de winstpret.

Met die winst zat het prima,met de omzet ook en die rare opmerkingen rondom het 2e kwartaal ,laat weer eens zien dat veel analisten hun stukken niet in zijn verband kunnen lezen,besi gaf een 10-15% hogere omzet aan,dan in het 1e kwartaal,gelijk,of iets hoger dan het super 2e kwartaal van 2017,oftenwel,ook kwartaal 2 gaat heel leuk worden.

Het enige negatieve punt rond de cijfers,was de algemene opmerking,dat de groei in de chipsektor,die jaren,18-20% was,waarschijnlijk terug gaat vallen naar een % van 12-13,nog lang niet gek zou ik zeggen.

Mijn lieve besi had net als philips een plus van 5% verdient,wie nu een supergezond aandeel,met een k/w van 13,5 en een dividend rendement van meer dan 8% wil kopen,moet vandaag zeker toeslaan,want maandag gaat hij ex dividend,geluk ermee!!!