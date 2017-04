'Problemen Alitalia raken ook Air France-KLM'

Gepubliceerd op | Views: 403 | Onderwerpen: luchtvaart

PARIJS (AFN) - Air France-KLM krijgt 30 miljoen euro die het nog tegoed heeft van Alitalia mogelijk nooit meer terug, nu de toekomst van de Italiaanse luchtvaartmaatschappij aan een zijden draadje hangt. Dat meldde De Telegraaf donderdag op basis van een ingewijde in Parijs.

Alitalia moet nog een afkoopsom betalen omdat het recent uit een belangrijk samenwerkingsverband met Air France-KLM en het Amerikaanse Delta is gestapt. Bij het Italiaanse bedrijf is deze week echter een aanvraagprocedure voor een faillissement in werking getreden.

Er lag nog een reddingsplan klaar, maar dat werd door de werknemers van de maatschappij dinsdag via een stemming afgekeurd. Nu is de hoop gevestigd op partijen die Alitalia mogelijk willen overnemen en opnieuw geld in het bedrijf willen stoppen.

Air France-KLM wilde tegenover De Telegraaf niet reageren op de situatie. ,,Het is nog te vroeg om de gevolgen voor de joint venture met Delta te overzien'', liet een zegsman aan de krant weten.