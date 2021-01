'Chinees Ant Group kan mogelijk toch naar de beurs'

PEKING (ANP/BLOOMBERG) - De grote financiële dienstverlener Ant Group, wiens megabeursgang vorig jaar nog door Chinese autoriteiten werd gedwarsboomd, kan mogelijk alsnog naar de beurs. Maar dan moet er eerst nog wel een aantal problemen worden opgelost, heeft het hoofd van de Chinese centrale bank Yi Gang gezegd.

Het gaat om mogelijk de grootste beursgang ooit. Ant, een dochter van webwinkelconcern Alibaba, wilde vorig jaar met de verkoop van aandelen aan de beurzen van Shanghai en Hongkong een record van bijna 35 miljard dollar ophalen. Maar op het laatste moment stak Peking daar een stokje voor, vanwege vermeend concurrentieverstorend gedrag van het bedrijf achter betalingsdienst Alipay.

Inmiddels wordt het hele zakenimperium van miljardair Jack Ma, de oprichter van zowel Ant als Alibaba, onder de loep genomen. De Chinese overheid heeft besloten om harder op te treden tegen grote concerns die veel macht in handen hebben, en tot voor kort nog maar aan weinig regels gebonden waren.

Financiële instelling

Achter de schermen zou ook aan een proces worden gewerkt om orde op zaken te stellen bij Ant. Zakenkrant The Wall Street Journal meldt op basis van ingewijden dat Ant zichzelf officieel zou willen omvormen tot financiële instelling. Daardoor zou het bedrijf onder strenger toezicht van de Chinese centrale bank komen te vallen.

De geruchtenmolen rond de kwestie werd extra aangezwengeld doordat Ma na de ontwikkelingen maanden lang niet in het openbaar verscheen. Er was veel speculatie dat hij zou zijn 'verdwenen' omdat hij eerder kritiek had geuit op Chinese overheidsreguleringen. Pas recent liet Ma weer wat van zich horen. Hij sprak leraren toe tijdens een digitale bijeenkomst op Chinese sociale media en zei dat hij meer tijd wilde besteden aan filantropie.