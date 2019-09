BAM aan de slag met kantoorruimte in Leeds

Gepubliceerd op | Views: 738

LEEDS (AFN) - BAM is uitverkozen tot voorkeursaannemer voor bouwwerkzaamheden aan een kantoorgebouw in de Britse stad Leeds. Het bouwbedrijf verwacht in 2020 met de werkzaamheden te kunnen beginnen.

Het kantoor moet verrijzen aan Globe Road, een gebied bij het centrum dat is aangewezen voor stadsvernieuwing van Leeds. BAM werkt aanvankelijk aan de eerste fase van het project. Het gehele project heeft een waarde van 350 miljoen pond.