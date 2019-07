Colgate-Palmolive iets positiever over groei

Gepubliceerd op | Views: 326

NEW YORK (AFN) - De maker van onder meer shampoo en tandpasta Colgate-Palmolive is iets positiever gestemd over zijn autonome groei dit jaar. Het Amerikaanse bedrijf handhaaft zijn onderliggende groeiprognose van 2 tot 4 procent, maar denkt nu wel aan de bovenkant van die bandbreedte uit te komen.

In het tweede kwartaal ging de omzet licht omlaag op jaarbasis, naar bijna 3,9 miljard dollar. Dat kwam volledig op het conto van ongunstige wisselkoerseffecten. Onderliggend was er sprake van een groei met 4 procent, door hogere volumes en gestegen verkoopprijzen. De onderneming is behalve met tandpasta en shampoo ook actief met diervoeding en huishoudelijke schoonmaakmiddelen.

De nettowinst was 586 miljoen dollar tegen 637 miljoen dollar een jaar eerder.