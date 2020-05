Beursgang Warner Music moet 1,8 miljard opleveren

Gepubliceerd op | Views: 640

NEW YORK (AFN/RTR) - Muziekmaatschappij Warner Music Group, met artiesten als Ed Sheeran, Cardi B en Bruno Mars, wil met haar beursgang in New York wel 1,8 miljard dollar ophalen. In maart schoof Warner Music zijn plannen voor een gang naar de aandelenmarkt nog op de lange baan vanwege de coronacrisis en de onrust op de financiële markten.

De op twee na grootste platenmaatschappij ter wereld wil 70 miljoen aandelen gaan uitgeven op technologiebeurs Nasdaq. Het beurssymbool op Wall Street wordt 'WMG' en de waardering van Warner Music ligt op meer dan 13 miljard dollar. De verkoop wordt hoofdzakelijk begeleid door de banken Morgan Stanley, Credit Suisse en Goldman Sachs.

De aandelen worden verkocht door eigenaren van Warner Music waaronder bijvoorbeeld miljardair Len Blavatnik.