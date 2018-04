'GrandVision in lijn met prognoses'

Gepubliceerd op | Views: 357

AMSTERDAM (AFN) - GrandVision heeft afgelopen kwartaal min of meer in lijn met de verwachtingen gepresteerd, maar echt overtuigend is het allemaal nog niet. Dat vinden analisten van KBC Securities. Daar zal volgens de bank ook nog wel enkele kwartalen overheen gaan. Mogelijk zorgt de nieuwe topman van de uitbater van optiekketens als Pearle en EyeWish voor een aanjager van het aandeel.

GrandVision zag de omzet in het eerste kwartaal door overnames groeien ten opzichte van vorig jaar. Verreweg het grootste deel van die omzetgroei kwam evenwel door de overnames van Tesco Opticians in het Verenigd Koninkrijk en Visilab in Zwitserland. De vergelijkbare omzet trok wel wat sterker aan dan KBC had voorzien. De winst daalde daarbij iets. KBC had onder meer op een hoger bedrijfsresultaat (ebitda) gerekend.

De beursgenoteerde onderneming staat sinds eind februari onder leiding van Stephan Borchert. De Duitser is de opvolger van Theo Kiesselbach. Borchert was eerder eindverantwoordelijke in Europa van cosmeticabedrijf Sephora en werkte in het verleden onder meer voor modeketen Peek & Cloppenburg en cosmeticabedrijf Douglas.

De analisten van KBC handhaven hun hold-advies, met een koersdoel van 20 euro. Het aandeel GrandVision ging donderdag in de vroege handel 6,4 procent omhoog naar 20,10 euro.