KBC verhoogt advies voor Fugro

AMSTERDAM (AFN) - KBC Securities verhoogt zijn beleggingsadvies voor bodemonderzoeker van hold naar accumulate. Volgens KBC is de bodem bij het bedrijf bereikt en zullen de resultaten over heel 2018 verbeteren. Het koersdoel blijft 13,50 euro.

Fugro meldde dat in het eerste kwartaal de autonome omzet voor het eerst sinds twaalf kwartalen is toegenomen. Ook de orderportefeuille ging omhoog. Fugro gaf aan dat de vergelijkbare omzet dit jaar naar verwachting zal verbeteren.

KBC stelt dat het verbeterde vooruitzicht voor Fugro samenhangt met aantrekkende activiteit in de offshore olie- en gasmarkt, de extra kostenbesparingen die dit jaar behaald zullen worden en de staat van dienst van de nieuwe topman Øystein Løseth. Overigens vindt KBC de cijfers over het eerste kwartaal wel iets aan de zwakke kant.

Zichtbaar

ING meldde in een reactie dat het herstel bij Fugro zichtbaar begint te worden. De bank is dan ook positief gestemd over de ontwikkelingen bij de onderneming. Het advies staat op hold, met een koersdoel van 13 euro.

Beleggers waren in hun nopjes met het handelsbericht van Fugro. Het aandeel noteerde omstreeks 09.30 uur een plus van 9,4 procent op 12,52 euro. Daarmee was Fugro met afstand de sterkste stijger in de MidKap.