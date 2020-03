Gepubliceerd op | Views: 640

ROTTERDAM (AFN) - Bouwonderneming Dura Vermeer roept de overheid op om op "redelijk korte termijn" de huidige onzekerheid rond stikstof- en PFAS-regelingen weg te nemen om te voorkomen dat de bouwproductie op de korte en langere termijn terugvalt. De onderneming wees daarbij ook op de mogelijke impact van het nieuwe coronavirus, zo werd bij de publicatie van de jaarcijfers gemeld.

De bouwsector wordt volgens Dura Vermeer al geraakt door de onzekerheid rond de stikstof en PFAS-problematiek, maar sinds enkele weken wordt deze problematiek overschaduwd door de potentiële gevolgen van het coronavirus. De maatregelen om de verspreiding van het virus te beperken zullen volgens de onderneming ook gevolgen hebben voor onze bedrijfsvoering in 2020. De onderneming maant daarom de overheid tot spoed met het komen tot oplossingen.

De impact van de pandemie op de bedrijfsactiviteiten en daarmee op de omzet en resultaat dit jaar is volgens Dura Vermeer nog moeilijk in te schatten. Het bedrijf benadrukt dat het financieel gezond is, met een zeer goed gevulde orderportefeuille. Het bedrijf heeft er dan ook vertrouwen in dat het de huidige crisis aan kan.

Winst

Dura Vermeer sloot 2019 af met met meer winst op een hogere omzet. De resultaten werden volgens het bedrijf vooruitgeholpen door een toename van de bouwproductie en strategische keuzes. De bouwer sloot 2019 af met een winst van 36,1 miljoen euro. Dat was 38 procent meer dan een jaar eerder. Zowel bij de Divisie Bouw en Vastgoed als bij de Divisie Infra was sprake van een resultaatverbetering.

De bedrijfsopbrengsten stegen van 1,3 miljard euro naar 1,5 miljard euro. Dura Vermeer heeft momenteel voor bijna 2,7 miljard euro aan werk op de plank liggen. Dat betekende een toename met 500 miljoen op jaarbasis.

Woningen

Dura Vermeer leverde vorig jaar 4254 woningen op, ten opzichte van 3737 woningen in 2018. Het aantal verkochte woningen uit eigen ontwikkeling bij Dura Vermeer steeg met 15 procent tot 1268 woningen.

Het Economisch Instituut voor de Bouw (EIB) sprak eerder de verwachting uit dat de vergunningverlening voor woningbouw vanaf 2021 weer stevig op gang komt. Door de verlaging van de maximumsnelheid op snelwegen naar 100 kilometer per uur, een andere samenstelling van veevoer en een vrijwillige saneringsregeling voor varkenshouders wordt daarvoor ruimte gemaakt.