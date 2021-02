Economie India komt uit coronarecessie

MUMBAI (ANP/RTR) - De economie van India heeft in het vierde kwartaal van 2020 groei laten zien, waarmee het land uit een recessie kwam veroorzaakt door de coronacrisis. De op twee na grootste economie van Azië groeide in de laatste drie maanden van vorig jaar met 0,4 procent op jaarbasis, onder meer geholpen door de versoepeling van de beperkende maatregelen tegen de virusuitbraak.

In de voorgaande twee kwartalen was nog sprake van krimp, en dus van een zogeheten technische recessie. Dat was de eerste recessie sinds India onafhankelijk werd in 1947. Om de economie te stimuleren verlaagde de Indiase centrale bank de rente meerdere keren en kwam de overheid met steunpakketten.

Het land met ruim 1,3 miljard inwoners behoort tot de sterkst getroffen landen door het coronavirus, met 11,1 miljoen coronabesmettingen en ongeveer 157.000 doden door het virus. Er is inmiddels begonnen met een grootscheepse vaccinatiecampagne.