Lager resultaat Thomson Reuters

TORONTO (AFN) - Nieuws- en dataleverancier Thomson Reuters heeft in het vierde kwartaal een duidelijk lagere operationele winst behaald. Het resultaat van Thomson Reuters zakte met 43 procent naar 146 miljoen dollar vergeleken met een jaar eerder.

De daling hangt samen investeringen voor herpositionering van het bedrijf na de verkoop van een meerderheidsbelang in de tak die data en analyses verkoopt aan investeerder Blackstone in oktober. Daarop boekte Thomson Reuters een bate van 3,4 miljard dollar, die grotendeels via een eenmalige uitkering aan de aandeelhouders wordt uitgekeerd.

De vergelijkbare omzet bedroeg ruim 1,5 miljard dollar een stijging van 7 procent ten opzichte van een jaar eerder. Bij alle divisies gingen de inkomsten omhoog, behalve bij de printactiviteiten.