Axxicon haalt geld op via NPEX-beurs

EINDHOVEN (AFN) - Technologiebedrijf Axxicon wil 1,5 miljoen euro ophalen met obligaties die het bedrijf uitgeeft via handelsplatform NPEX. Daarmee wil het bedrijf, dat gespecialiseerd is in de productie van spuitgietmatrijzen groeien op de markt van microfluidica. Daarvoor ontwikkelt Axxicon een nieuwe technologie en om die op grotere schaal in te kunnen zetten zijn onder meer personeel, nieuwe machines en meer geld voor marketing nodig.

Microfluidica is een techniek die ingezet kan worden in de medische wereld voor bijvoorbeeld point-of-caretests, testsystemen die niet in een laboratorium staan, maar uitgevoerd kunnen worden op de plek waar de patiënt zich bevindt. Axxicon heeft meegewerkt aan zo'n test voor corona, die momenteel in een goedkeuringsproces zit. Ook zijn organen op een chip met deze techniek mogelijk.

Axxicon wil zich met de point-of-caretests richten op de medische sector, diergeneeskunde en test op het terrein van levensmiddelen. Het bedrijf geeft obligaties uit met een looptijd van vijf jaar die een rente van 8 procent hebben.