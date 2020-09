'Laadpalentekort neemt toe, veel publieke palen overbelast'

Gepubliceerd op | Views: 1.372

AMSTERDAM (AFN) - In Nederland is er een groeiend tekort aan laadpalen. Verder zijn veel publieke laadsystemen overbelast. Dat concludeert Enpuls, een onderdeel van netbeheerder Enexis dat zich specifiek bezighoudt met de energietransitie, na onderzoek.

Van de 13.208 buurten in Nederland zijn er volgens Enpuls bijna 5000 voorzien van publieke laadinfrastructuur. In die buurten woont ongeveer 70 procent van de Nederlandse bevolking. Het is volgens de onderzoekers de vraag of elektrische rijders daar terecht kunnen bij een openbare laadpaal. In ruim een derde van buurten grijpen automobilisten steeds vaker mis.

Volgens Enpuls is sprake van scheefgroei tussen het aantal verkochte elektrische voertuigen en het aantal geplaatste publieke laadpalen. De meeste gemeenten plaatsen pas nieuwe laadpalen als autobezitters daar om vragen. En dat doen ze lang niet allemaal, aldus de onderzoekers. Volgens Enpuls is de aanwezigheid van voldoende laadpunten voor particulieren een belangrijke voorwaarden om elektrisch te gaan rijden.

Enpuls verwacht dat in 2025 elke Nederlander elektrisch wil rijden en dat alle nieuw verkochte auto’s elektrisch zijn. Volgens de onderzoekers moet het laadpaalnetwerk snel en slim worden uitgebreid. De regie daarvoor ligt bij gemeenten. Verder pleit Enpuls voor het opladen van auto's met duurzame stroom.