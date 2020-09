NSI maakt afspraken over houten kantoorgebouw op Zuidas

Gepubliceerd op | Views: 585

AMSTERDAM (AFN) - Vastgoedfonds NSI heeft afspraken gemaakt met de gemeente Amsterdam over de ontwikkeling van een duurzaam houten kantoorgebouw op de Zuidas. Het gaat volgens het beursgenoteerde bedrijf om een belangrijke stap richting de realisatie van dit project.

De kavel is reeds in erfpachteigendom van NSI en er ligt al een ontwerp dat voorziet in een 22.000 vierkante meter tellend kantoorgebouw, aan het einde van de nog aan te leggen Maurice Ravellaan. De ontwikkeling is gepland bovenop een bestaande ondergrondse parkeergarage. De zogeheten stichtingskosten worden geschat op 90 miljoen tot 110 miljoen euro, exclusief de grond.

NSI is al sinds 2018 bezig met de voorbereiding van deze potentiële ontwikkeling. "Wij zijn ons terdege bewust van de uitdagingen voor de markt op korte termijn, maar wij geloven nog steeds dat er op lange termijn vraag zal blijven naar moderne, comfortabele, duurzame kantoren, zeker op de Zuidas. Met een voorziene start van de bouw in 2022, hebben wij tijd om te zien hoe de economie, de kantorenmarkt en de gebruikersvraag zich de komende tijd ontwikkelen", zegt NSI-topman Bernd Stahli.