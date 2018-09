Gepubliceerd op | Views: 1.421 | Onderwerpen: Groot-Britannië

LONDEN (AFN/BLOOMBERG) - De verplaatsing van het hoofdkantoor van Unilever naar Nederland heeft ,,grote voordelen'' voor Britse aandeelhouders van het concern. Financieel directeur Graeme Pitkethly van de levensmiddelen- en verzorgingsproductenmaker zei dat in een interview met de Britse radiozender BBC Radio 4. Pitkethly benadrukte dat dividend aan Britse beleggers in ponden uitgekeerd zal blijven. Ook gaf hij aan dat Unilever in Londen genoteerd blijft.

De uitspraken van Pitkethly zijn bedoeld om onrust onder de Britse aandeelhouders van Unilever weg te nemen. De laatste weken hebben al een aantal grote aandeelhouders aangegeven tegen de plannen van Unilever te stemmen. Bij een aandeelhoudersvergadering eind oktober moet Unilever 75 procent van de Britse aandeelhouders achter de plannen krijgen.

Unilever bestaat nu nog uit een Brits bedrijf en een Nederlands bedrijf met elk eigen aandeelhouders. Daar wil de onderneming één bedrijf van maken, dat in Nederland gevestigd wordt.

Omdat Unilever dan geen Brits bedrijf meer zou zijn, verdwijnt het zeer waarschijnlijk wel uit de hoofdindex van de beurs in Londen, de FTSE 100. Britse aandeelhouders van Unilever vrezen dat fondsen die de FTSE 100 volgen het aandeel Unilever massaal gaan verkopen wat de waarde van hun stukken drukt.